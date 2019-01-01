الداخلية العراقية تلقي القبض على 4 من تنظيم داعش بالموصل

تمكنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس من اعتقال أربعة عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في الجانب الأيسر من الموصل بمحافظة نينوي.



ووفقًا لوزارة الداخلية، فإن قيادة شرطة نينوي وبناء على مذكرات قبض قضائية يلقي القبض على أربعة عناصر من عصابات داعش الإرهابية أحدهم كان يعمل فيما يسمى بالأمنية.



وأضافت الوزارة، أن البقية كانوا يعملون مقاتلين فيما يسمى بديوان الجند، خلال فترة سيطرة عصابات داعش الإرهابية على مدينة الموصل، تم القبض عليهم خلال عملية استباقية في الجانب الأيسر لمدينة الموصل.



وأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق، خلال الشهرالماضي، القبض على ما يسمى مسؤول "ديوان الغنائم" في تنظيم "داعش" في مدينة القيروان بمحافظة نينوى شمالي البلاد.