"إلياس": 60% زيادة في أعداد الدارسين بأكاديمية الطيران المدني

صرح الطيار إلياس صادق رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران المدنى التابعة لوزارة الطيران المدنى، بأن الأكاديمية شهدت خلال الأونة الأخيرة زيادة أعداد الدارسين بها تجاوزت 60 % من الدارسين العرب والأفارقة والمصريين، وذلك نتيجة الأساليب العلمية والتقنية الحديثة التى تنتهجها الأكاديمية والتى تضاهى أكاديميات الطيران العالمية.

وقال صادق، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن الأكاديمية تواصل استقبال الراغبين فى الالتحاق بكلية المراقبة الجوية الجوية، حتى أواخر الشهر الجارى، حيث سيتم تحديد موعد للاختبارات، مشددا على أن الشفافية والمصداقية هى النهج الرسمى والأساسى التى تخطوه الأكاديمية.

وأشار رئيس الأكاديمية، إلى أنه بالنسبة لكلية الطيران المدنى سيتم العمل على استخراج إجازة الطيار التجارى بنظام "الايازا" الأوروبى، مما سيكون له أثر كبير فى زيادة الدخل المالى للأكاديمية، وذلك عقب موافقة الطيار سامح الحفنى رئيس سلطة الطيران المدنى المصرى، وتشجيع الفريق طيار يونس المصرى وزير الطيران المدنى والذى يقود الطيران المدنى المصرى إلى العالمية.