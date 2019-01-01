إخلاء مستشفى رئيسي بكاليفورنيا بعد هزة أرضية ضربت الولاية

أخلت السلطات الأمريكية، اليوم الخميس، المستشفى الرئيسي في منطقة "ريدجكريست" جنوب ولاية كاليفورنيا بعد الهزة الأرضية التي ضربت مناطق واسعة من الولاية في وقت سابق اليوم.



من جانبها حذرت مديرية الدفاع المدني في ولاية كاليفورنيا من احتمالية حصول هزة أرضية أخرى بعموم الولاية وذلك وفق قناة "الحرة" الأمريكية.



وضرب في وقت سابق اليوم الخميس، زلزال بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر منطقة جنوبي ولاية كاليفورنيا الأمريكية.



وأوضح المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي، في بيان أن مركز الزلزال يقع في منطقة "سيرليس فالي"، على بعد حوالي 240 كم شمال شرقي مدينة لوس أنجلوس، ولم يشر المعهد إلى وقوع إصابات أو أضرار جراء هذا الزلزال، كما لم يتم بعد تقدير حجم الخسائر الناجمة عن الزلزال.

