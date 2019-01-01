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اقتصاد

باكستان تتوقع جمع 450 مليون دولار من عفو ضريبي

الخميس 04/يوليه/2019 - 10:19 م
جريدة الدستور
وكالات
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قالت الحكومة الباكستانية، التي تسعى جاهدة لزيادة الإيرادات وخفض دين عام متضخم، إنها سجلت حوالي 100 ألف من دافعي الضرائب الجدد، وتتوقع أنها جمعت حوالي 450 مليون دولار من عفو ضريبي بشأن الأصول غير المعلنة.

وجاء الإعلان بعد يوم من إعطاء صندوق النقد الدولي موافقة نهائية على حزمة قروض بقيمة 6 مليارات دولار بهدف دعم الاقتصاد، بينما تخفض الحكومة الدين وتسعى لزيادة احتياطياتها الشحيحة من النقد الأجنبي.

وقال عبدالحفيظ شيخ، وزير المالية الباكستاني، الخميس، إن حوالي 137 ألف شخص سجلوا أنفسهم لدى الضرائب مع انتهاء العفو هذا الأسبوع، وإن بينهم حوالي 100 ألف قدموا أنفسهم للمرة الأولى.

وذلك رقم كبير في بلد يقدم فيه أقل من 1% من السكان البالغ عددهم 208 ملايين نسمة إقرارات ضريبية.

وفي المجمل، تم الإعلان عن أصول قيمتها حوالي 3 تريليونات روبية باكستانية (19.25 مليار دولار) وجمع ضرائب دخل بلغت نحو 70 مليار روبية (449.15 مليون دولار).
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