السفارة الأمريكية بالقاهرة تحتفل بذكرى عيد الاستقلال الـ 243

أقامت السفارة الأمريكية بالقاهرة، مساء اليوم الخميس، احتفالا كبيرا بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال الـ 243 للولايات المتحدة الأمريكية.

وحضر الاحتفال عدد من الوزراء الى جانب ممثلين عن رئاسة الوزراء ووزارتي الدفاع والخارجية والأزهر الشريف والكنيسة.

ورحب القائم بالأعمال الأمريكي في مصر توماس جولدبرجر بالحضور الذين يشاركون الولايات المتحدة احتفالها بذكرى الاستقلال بمقر السفارة بالقاهرة.

وأشاد القائم الأعمال ـ في كلمته التي ألقاها خلال الاحتفال الذي أقيم تحت عنوان "خطوة صغيرة.. تاريخ ومستقبل رحلة الفضاء الأمريكية"، بمناسبة الذكرى الخمسين لتسجيل أول هبوط بشري على سطح القمر - بالعلاقات المصرية الأمريكية في العديد من المجالات، مشيرا الى أن هذا العام يصادف ذكرى مرور ١٧٠ سنة على افتتاح أول ممثلية دبلوماسية أمريكية في مصر.

واستعرض جولدبرجر تاريخ العلاقات التي تربط بين القاهرة وواشنطن والتعاون القائم حاليا بين البلدين، وأشار الى التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، لافتا الى الزيادة الكبيرة في التعاون في مجالات التجارة والاستثمار.

وأشار الى أنه يتم الاحتفال هذا العام أيضا بمرور ١٠٠ عام على إقامة الجامعة الأمريكية بالقاهرة والتي تخرج منها عدد كبير من المسئولين ورجال المجتمع.

وأوضح أن الاحتفال بالذكرى الـ 243 لاستقلالها، يواكبه الاحتفال بذكرى مرور ٧٥ عاما على "يوم الانزال في نورماندي" وما يمثله انتصار الحلفاء في موقعة نورماندي من منعطف بالغ الأهمية.

وحضر الاحتفال، الذى بدأ بعزف النشيدين الوطنيين لجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، عدد من سفراء الدول العربية والغربية المعتمدين لدى مصر، الى جانب نخبة من المثقفين والصحفيين والاعلاميين ورجال المجتمع.

وتزين مبنى السفارة الأمريكية بالقاهرة بهذه المناسبة بصور لرواد الفضاء وانجازات وكالة ناسا الأمريكية في الفضاء وأول هبوط على سطح القمر.