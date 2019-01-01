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اقتصاد

البورصة تخسر 6 مليارات جنيه خلال 3 جلسات وتراجع جماعي بمؤشراتها

الخميس 04/يوليه/2019 - 10:00 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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منيت البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع الحالي المقتصر على 3 جلسات، بسبب عطلة الاحتفال بذكرة ثورة 30 يونيو، وانتهاء السنة المالية، بخسائر بلغت نحو 6 مليارات جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 1. 750 مليار جنيه، مقابل 1. 756 مليار جنيه خلال الأسبوع السابق بانخفاض بلغ نسبته 8. 0%.
وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، انخفاض أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث تراجع مؤشر السوق الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 73. 0 في المائة ليسجل مستوى 4. 13997 نقطة، فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنحو 04. 1 في المائة ليبلغ مستوى 28. 597 نقطة، شملت الانخفاضات مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقا الذي تراجع بنحو 07. 1 في المائة ليبلغ مستوى 14. 1524 نقطة..
وأشار إلى أن انخفاض قيم التداول خلال الأسبوع الحالي لتبلغ 9. 2 مليار جنيه من خلال تداول 669 مليون ورقة منفذة على 58 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 1. 8 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 854 مليون ورقة منفذة على 83 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.
ولفت إلى أن الأسهم استحوذت على 42. 78% من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة فيما استحوذت السندات على نحو58. 21%.
وأوضح أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 6. 70% من إجمالي تعاملات الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على 3. 20%، والعرب على 1. 9% وذلك بعد استبعاد الصفقات، وقد سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 9. 42 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 5. 141 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
يذكر أن صافي تعاملات المصريين استحوذت على 7. 66% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما استحوذ الأجانب على 2. 24% وسجل العرب 1. 9%، وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 347. 1 مليار جنيه، وسجل العرب صافي بيع بنحو 8. 292 مليون جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
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