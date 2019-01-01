لجان تعويضات أهالى النوبة تواصل استقبال طلبات الأهالى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس

تواصل اللجنة الخاصة بصرف تعويضات مَن لم يسبق تعويضهم من أهالى النوبة، عند بناء وتعلية خزان أسوان والسد العالى، استقبال طلبات التعويض، وذلك بعد أن فتحت الباب فى ٢٥ يونيو الماضى لمدة ٣ أسابيع، على أن يتم بعدها الإعلان بديوان عام محافظة أسوان وعلى موقعها الإلكترونى وبمقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية عن أسماء المستحقين المتقدمين والتعويضات المقررة، وذلك خلال ١٠ أيام من تاريخ انتهاء مدة الـ٣ أسابيع.

وتأتى هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بحل مشكلة أهالى النوبة الذين لم يسبق تعويضهم عند بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالى، وذلك من منطلق الاهتمام بمشاكل المصريين، والحرص الدائم على وضع الحلول لها. وفور صدور التوجيه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٧٨ لسنة ٢٠١٧ بتشكيل لجنة برئاسة وزارة العدل لحصر أسماء هؤلاء المتضررين الذين لم يسبق تعويضهم، وقد باشرت اللجنة عملها فى فحص وتدقيق عشرات الآلاف من الطلبات المقدمة إليها، وفتح باب التظلم عدة مرات أمام مَن لم يدرج اسمه، حتى انتهت من الحصر النهائى للمستحقين، وبلغ إجمالى عددهم «١١٧١٦» مستحقًا، منهم «٣٨٥١» مستحقًا للتعويض من المُتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان، وعدد «٧٨٦٥» مستحقًا للتعويض من المتضررين من إنشاء السد العالى «وهم ٤٧٥٨ متضررًا من فقدان أرض و٣١٠٧ متضررين من فقدان مسكن».

ثم صدر فى فبراير ٢٠١٩ قرار رئيس الوزراء رقم ٣٧١ لسنة ٢٠١٩ بتشكيل لجنة لوضع قواعد وآليات تنفيذية لصرف التعويضات للمستحقين، برئاسة وزير شئون مجلس النواب، فاعتمدت اللجنة أسماء المستحقين الذين انتهت وزارة العدل إلى تحديدها، ووضعت اللجنة القواعد اللازمة لتنفيذ التعويضات، وذلك بحيث يكون تعويض المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان عينًا من خلال تمليكهم الأراضى التى قاموا بالبناء عليها، أو منحهم حق الانتفاع بها، على حسب الأحوال، وتتولى محافظة أسوان تسليم التعويضات العينية للمتضررين المستحقين للأراضى التى قاموا بالبناء عليها، من خلال تحرير عقود باسم كل مستحق أو ورثته، يتم بموجبها منح الأراضى للمستحقين دون مقابل، وذلك كله بعد تقديم إعلامات الوراثة الشرعية وسندات الوكالة، والتوقيع على الإقرار اللازم بالتسلم، كما تتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية حصر وربط الإشغالات الواقعة على أراضى طرح النهر باسم كل مستحق من المتضررين أو ورثته الذين قاموا بالبناء عليها، وذلك بعد تقديم إعلامات الوراثة الشرعية وسندات الوكالة، والتوقيع على الإقرار اللازم بالتسلم.

أما المستحقون للمساكن فيكون تعويض مالك المسكن الواحد بمسكن آخر داخل أو خارج محافظة أسوان، ويكون التعويض فى داخل محافظة أسوان، حيث تتوافر عدد من الوحدات السكنية فى مناطق كوم أمبو، وإدفو بأسوان، أو خارج محافظة أسوان حيث تتوافر عدد من الوحدات السكنية فى محافظات «القاهرة، الإسكندرية، الإسماعيلية، الشرقية، المنوفية، البحيرة، الفيوم، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، والأقصر»، وللمستحق طلب الحصول على التعويض النقدى بدلًا من المسكن، ويكون التعويض النقدى عن المسكن بمبلغ مائتين وخمسة وعشرين ألف جنيه.

أما بالنسبة لآليات صرف التعويضات للمستحقين، فسيتم تقديم طلب إبداء الرغبة على النموذج المعد لذلك إلى محافظة أسوان فى المقر المخصص بجامعة أسوان بطريق المطار، المقرات الفرعية التى تحددها المحافظة بمركز نصر النوبة، ويكون تقديم الطلب من المستحق، أو الممثل القانونى لورثته، أو من مقدم الطلب إلى لجنة الحصر المشكلة فى وزارة العدل.

وبالنسبة للأراضى القابلة للزراعة فيكون لطالب التعويض إبداء ثلاث رغبات فى المناطق المتاحة للتعويض سالفة البيان، وفى حالة زيادة الرغبات على مساحة المنطقة المتاحة للتعويض، تكون العبرة بأسبقية إبداء الرغبة، أما بالنسبة للمساكن يكون لطالب التعويض إبداء ثلاث رغبات فى أى من المناطق المتاحة داخل محافظة أسوان وفى غيرها من المحافظات سالفة البيان، وفى حالة زيادة الرغبات عن عدد الوحدات السكنية المتاحة للتعويض، تكون العبرة بأسبقية إبداء الرغبة، وفى جميع الأحوال يجوز أن تكون إحدى الرغبات الثلاث المشار إليها فى الأراضى القابلة للزراعة والمساكن هى الرغبة فى الحصول على التعويض النقدى الذى سبقت الإشارة إليه.

وفى حالة عدم إبداء الرغبة أو عدم اتفاق الورثة، يكون التعويض نقدًا، ويودع المبلغ فى أحد البنوك التى تتعامل معها محافظة أسوان، وتتولى محافظة أسوان تسليم التعويضات العينية للمتضررين المستحقين للأراضى القابلة للزراعة، وتتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة تسليم التعويضات العينية للمتضررين المستحقين للمساكن.

وسيتم فتح باب تقديم التظلمات لمدة عشرة أيام تبدأ من تاريخ إعلان أسماء المستحقين ونوع التعويض المقرر، على أن يتم البت فيها خلال العشرة أيام التالية، من خلال لجنة وطنية مشكلة، ثم الإعلان عن الأسماء النهائية للمستحقين ونوع التعويض المقرر، وذلك بديوان عام محافظة أسوان وعلى موقعها الإلكترونى بمقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية.

