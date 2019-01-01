"الغد" يستكمل لجان للأمانة العامة للحزب بتشكيل لجنتي الصعيد والشباب
الخميس 04/يوليه/2019 - 09:46 م
محمد جعفرطباعة
أصدر المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد المرشح الرئاسي السابق، قرارا باستكمال تشكيل لجان الأمانة العامة.
وأعلن موسى تشكيل لجان الصعيد والشباب والمرأة وغرب الإسكندرية.
وجاء تشكيل لجنة شؤون الصعيد بالأمانة العامة كالتالي:
- الشيخ إبراهيم الحبونى
- حمدى الديك
- النوبى ابواللوز
- صدام ابو حسين
فيما جاء تشكيل لجنة الشباب بالأمانة العامة كالتالي:
- عبير روحى
- د أحمد موسى
- احمد نصار
- وليد صقر
- كريم موسى
- حنان حسين
- طارق منير
وجاء تشكيل لجنة شؤون المرأة كالتالي:
مها الشريف
فاطمه شعيب
كريمه الغريب
عبير روحى
حنان الطحان
حنان حسين
فيما جاء تشكيل لجنة غرب الإسكندرية ومطروح
سعيد الصياد البرهومى
العمده ناصف الفردي
خميس ناصف الفردى
العمده مصطفى ابو جربه
العمده عبدالرحمن حفالش
وأعلن موسى تشكيل لجان الصعيد والشباب والمرأة وغرب الإسكندرية.
وجاء تشكيل لجنة شؤون الصعيد بالأمانة العامة كالتالي:
- الشيخ إبراهيم الحبونى
- حمدى الديك
- النوبى ابواللوز
- صدام ابو حسين
فيما جاء تشكيل لجنة الشباب بالأمانة العامة كالتالي:
- عبير روحى
- د أحمد موسى
- احمد نصار
- وليد صقر
- كريم موسى
- حنان حسين
- طارق منير
وجاء تشكيل لجنة شؤون المرأة كالتالي:
مها الشريف
فاطمه شعيب
كريمه الغريب
عبير روحى
حنان الطحان
حنان حسين
فيما جاء تشكيل لجنة غرب الإسكندرية ومطروح
سعيد الصياد البرهومى
العمده ناصف الفردي
خميس ناصف الفردى
العمده مصطفى ابو جربه
العمده عبدالرحمن حفالش