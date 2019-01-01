وائل خورشيد يكتب: سطور من كتاب الرحيل

الرحيل عن ما تألف وتحب واعتادت نفسك عليه أمر سيئ بالتأكيد، لأنه مرتبط بذكريات، تلك التي تربطنا بمراحل معينة لا نستطيع التخلي عنها، جزء من تكويننا. كيف نقتطع أجزاء من حياتنا هكذا ببساطة. الأمر صعب، ولكنها ليست نهاية العالم، تكون نهايته فقط في مرحلة شعور معينة.



أن تترك بيتك، وطنك، قلب تحب، حتى لو كنت في طريقك للأفضل، فهي أشياء لا تعجبنا، لأننا جُبلنا على إلف ما اعتدنا عليه.



ولكن، أليس الذي خلق الكون، بث فيه الروح فصار له جدوى، والبيت فارغ بلا حس إذا فقد صوت عمّاره، أليست القيمة نحن من نسقطها على الأشياء؟!



• ما قيمة الأشياء بلا معاني!



أحيانا تبقى الأشياء وترحل المعاني، فكأنما الأشياء رحلت وهي في مكانها لم تتحرك. لا قيمة لنافذة ساحرة تطل على مقعد مميز من القمر إذا صارت عبء على الرائي. كل شيء على حاله، إلا أن المعنى إلى زوال.



الصناعة اليدوية لها قيمة رغم جودتها الأقل لأن لها معنى. لا قيمة للوحة بلا ريشة لها معنى، ولا قلب بلا حب، ولا إنسان بلا إيمان.



الأشياء التي لم تعد تحتمل وجودنا، ولم تعد صالحة لنا، ولا مكان لنا فيها، ولا تريدنا، تستنزف قوانا مع الوقت دون أن نشعر.



• خذ حقائبك معك



إذا كتب عليك الرحيل، لا تترك حقائبك خلفك، دع فقط ما يزعجك، وخذ ما يؤنسك، فلا تغدو غريب وتائه بلا شيء من الماضي. اذهب إلى حيث أراد القدر، واطلب منه أن يكون رحيما، وبما أخذت معك اصنع ذكريات جديدة.





• وقد تتغير المعاني



أنت يا لوسيفر، كان لك في الأعالي معنى، حتى تبدل الحال فلم يعد المكان يصلح لك، ثم صار لك معنى مغاير في الأرض ربما تظن أنك ملك هنا لبعض الوقت، ثم ستنتهي إلى معنى آخر.



في كل مرة يتغير المعنى، يجب أن يتغير معه المكان.



قد نزور قلوب، نحج إليها ونطوف حولها لأن لها معنى لنا، ثم يتغير المعنى، فتصير تلك القلوب صحراء ونحن ظِماء، فنرحل.



• تختاره أو يختارك



ثبات الحال محال، التغيير سيأتي، إما أن تختار طريقك، أو تنتظر الطريق الذي يختارك، ولكن في النهاية سيحدث.



• أشياء رحلت



ربما لم تلحظ هذا، أو حتى لم تهدر وقتك لتنتبه له، أشياء كثيرة رحلت من حولك، وأنت لم تدرك، أناس كنت تعرفهم، أشياء كنت تحبها، عادات كنت تقوم بها، الوقت، العمر، الرغبة، كلها أمور تتآكل ببطء شديد، وتنسل من بين أيدينا، ومازلنا هنا. نحن تغيرنا، ببطء أيضا، دون أن نشعر.



• في القلوب تبقى



الراحلون مايزالوا هنا، طالما أن هناك مكان لهم في قلوبنا، الذين ذهبت أجسادهم لمكان آخر، هم في الحقيقة لم يذهبوا إلى مكان، ربما فقدوا وسيلة التواصل فقط.





• تأسس عام ١٨٥٦



كنت أمر من أمام أحد أفرع عمر أفندي، اسم له تاريخ طويل، في حياتي لم أره ناجح أبدا، ومع ذلك يستمر ويكمل، شهد أزمنة مختلفة، وملاك متنوعين بين أجانب ومصريين، ومراحل ازدهار واندثار، بحق هو جزء أصيل من تاريخ مصر الحديث، ولذلك حتى لو أغلق، سنظل نذكره، هو مرتبط بذاكرة ووعي الناس. هي أسماء لا ننساها، تبقى معنا حتى لو رحلت.



العلامة التجارية عموما التي لها أثر، تدفع مبالغ كبيرة في مقابلها، ليس لشيء إلا لأنها وجدت لنفسها مساحة داخل عقولنا، وصارت مألوفة.



• أنت الحكاية



المكان ليس كل الحكاية، نحن الحكاية، ونحن الرواة، نحن من نحتضن في أعماقنا الماضي والحاضر ونصنع المستقبل. قد نحّن لأمور مضت، لكن جمال الحنين في أن يظل حنين، لا أن يعود. نحّن للطفولة، لكن لو عدت طفلا لغضبت. ربما لمحة بسيطة من الماضي تشعرنا بالأفضل، أو سهرة مع أصدقاء في مكان اعتادوا عليه قديما تجدد لك روحك، لكن لا يمكننا أن نعيش هناك للأبد.



لم يخلق الإنسان ليبقى ساكنا أسير لحظة واحدة.