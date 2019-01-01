طريقة عمل صينية الرقاق باللبن

الرقاق باللبن أكلة شعبية مصرية، يشتهر بتقديمها المطبخ المصري بعدة طرق، منها الحلو والمالح، فيمكن تحضيرها بحشوات اللحوم، والأجبان، ويمكن تحضيرها بالسكر، والفواكه المجففة، وبطريقة سهلة وبسيطة سوف نقدم لكم طريقة عمل الرقاق باللبن.



- طبقة الرقاق.

- كوبان من مرق اللحم.

- نصف كوب من اللبن "حليب".

- رشة من الملح.

- رشة من الفلفل الأسود بحسب الرغبة.

- كيلو من الرقاق.



• الحشوة

- نصف كيلو لحم مفروم ناعما.

- حبتان من البصل المفروم ناعما.

- ملعقة من السمن.

- صنوبر محمر.

- كوب ماء عند الحاجة.

- رشة من الملح.

- رشة فلفل أسود بحسب الرغبة.



• طريقة التحضير

- نجهز الحشوة، نسخّن السمن حتى يذوب جيدًا، ثم نشوح كمية البصل فيه حتى يذبل، ويصبح ذهبى اللون.



- نضيف اللحم على البصل، ونقلّب المكونات حتى يتغير لون اللحم، وتقفل مسامه، ويجفّ من سوائله تمامًا.



- نرش الصنوبر المقلي على اللحم، ونقلبه قليلًا، ثم نطفئ النار تحت الحشوة، ونتركها لتبرد.



- نخلط اللبن ومرق اللحم في قدر للطبخ، ثم نتبلها بالملح، والفلفل الأسود. نفرد نصف قطع الرقاق على صينية مسطّحة، ثم نصبّ من خليط اللبن عليها، والمرق، حتى تتشرب السائل جيدًا، وتصبح طريّة القوام.



- نجهز صينية فرن مناسبة لحجم الرقاق، ندهنها بقليل من السمن، ثم نضع فيها الرقاق الطرى.



- نضع الحشوة على الطبقة الأولى من الرقاق، ونوزعها بشكل متساوٍ، بحيث يغطي سطح الرقاق بشكل كلى.



- نضع بقية قطع الرقاق لتغطية سطح اللحم، مع الحرص على الضغط عليها بباطن اليد، حتى تتماسك مع الحشو، ثم نصب عليها بقية كمية المرق، واللبن.



- نضع صينية الرقاق فى الثلاجة لمدة نصف ساعة، إلى أن تتشرب قطع الرقاق السائل جيدًا، وتصبح طرية وسهلة التقسيم قبل الخبز.



- نقطع صينية الرقاق على شكل مربعات متوسطة الحجم، ويمكننا دهن سطحها بقليل من السكن لتلميعها أثناء الخبز.



- ندخل صينية الرقاق إلى الفرن المحمى سابقًا على درجة حرارة مئة وثمانين درجة لمدة ثلاثين دقيقة تقريبًا حتى تنضج، وتأخذ اللون الذهبى، والطعم المقرمش، ومن ثم تقدم.