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سياسي

"الغد" يصدر قرارًا بتشكيل ٤ أمانات عامة بالحزب

الخميس 04/يوليه/2019 - 09:24 م
المهندس موسى مصطفى
المهندس موسى مصطفى موسى
إسلام نصير
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أصدر المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، اليوم، قرارًا بتشكيل أربع لجان للأمانة العامة لحزب الغد ضمن إعادة هيكلة الحزب في الآونة الأخيرة.

وجاء تشكيل اللجنة العامة للشئون المالية كالتالى: الدكتور أيمن حسن والمهندس محمود عبدالجليل الهوارى والمستشار سمير عبدالعظيم عليوة والمحاسب محمد إمام عبدالعزيز والمهندس حسن ضوه والمحاسب مدحت أنور.

أما تشكيل لجنة شئون القبائل كالتالى: الشيخ أسامة الهواري واللواء أحمد زغلول والحاج محمود وافي وسعيد الصياد وعبدالحفيظ الروشيد وعبدالعزيز عزام ووجيه أبوحجر.

كما جاء تشكيل لجنة تنمية الموارد والعلاقات العامة كالتالى: الدكتور مكرم وليم وعصام الشاعر والدكتور عبدالعزيز حماد ومها شريف وحنان الطحان والحاج كمال شعيب، أما تشكيل لجنة الرقابة والمتابعة لشئون الأمانة العامة جاءت كالتالى: المهندس محمود الهواري وفاطمة شعيب وأسامة الرفاعي والمهندس حسن ضوه وجمال كامل ورزق مبروك.
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