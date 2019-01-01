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عالم

بدء الجلسة الثانية للمفاوضات بين العسكري والمعارضة السودانية

الخميس 04/يوليه/2019 - 09:22 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد عمر
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استؤنفت لليوم الثاني على التوالي، مساء اليوم الخميس، المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقوى الحرية والتغيير المعارضة، بالعاصمة الخرطوم.

جاء ذلك بحضور وفد من الجانبين، وكان على رأس وفد المجلس العسكري نائب رئيس المجلس محمد حمدان دقلو والمتحدث باسم المجلس شمس الدين كباشي وآخرون إلى جانب ممثلين عن الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا الوسيطين بين المعارضة والمجلس، وذلك وفق قناة "الحدث".

وأعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير أمس قبولها دعوة الوساطة الإفريقية - الإثيوبية المشتركة للتفاوض المباشر مع المجلس العسكري حول نقطة الخلاف بين الطرفين، وقد عقدت أول جلسة أمس بأحد فنادق العاصمة الخرطوم.

وأوضح عضو قوى إعلان الحرية والتغيير مدني عباس مدني، أمس أنه من المتوقع أن يدخل الطرفان في جلسة محادثات مباشرة حول رئاسة مجلس السيادة باعتبارها النقطة الخلافية الوحيدة بين الطرفين.

وأكد مدني أن قوى إعلان الحرية قررت الاستجابة لدعوة الوساطة بشرط استلامهم نسخة مكتوبة تحتوي على النقاط التي اقترحتها قوى إعلان الحرية ومراجعة مراحل بناء الثقة المتمثلة في إطلاق سراح المعتقلين وإطلاق خدمة الإنترنت وتحديد سقف زمني للتفاوض.

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