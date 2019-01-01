توريد 138 ألفًا و910 أطنان قمح إلى صوامع وشون بالغربية

أعلن محافظ الغربية أنه تم توريد 138 ألفًا و910 أطنان قمح بنسبة من المستهدف منذ بداية موسم التوريد في 15 أبريل 2019 والذي يستمر إلى 15 يوليو الجاري، وذلك من إجمالي 134 ألفًا و963 طنًا متوقع توريدها من إجمالي مساحة القمح المنزرعة هذا العام والتي تعادل 134 ألفًا و963 فدانًا.



وأشار المحافظ - في تصريح اليوم الخميس - إلى أن اللجنة المشكلة من عضو مديرية التموين وعضو من الرقابة على الصادرات وعضو من الزراعة وأمين الشونة وعضو من جمعية القبانية هي المسئولة عن استلام القمح بالمواقع التخزينية وتحديد درجة النقاوة، قائلًا إن قيمة توريد الإردب بلغت نحو 655 جنيهًا لدرجة نقاوة 22.5 قيراط، و670 جنيهًا لدرجة نقاوة 23 قيراطًا، و685 جنيهًا لدرجة نقاوة 23.5 قيراط، على ألا يتم استلام الأصناف المنزرعة التي تقل جودتها عن 22.5 قيراط.



وأكد على استمرار تقديم كافة التسهيلات للمزارعين أثناء عملية التوريد مع الالتزام بصرف كافة المستحقات خلال 48 ساعة من عملية التوريد، وذلك فى إطار الحرص على توفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين لتجاوز المستهدف وتوريد أكبر كمية ممكنة من محصول القمح، مشيرا في الوقت ذاته إلى متابعة أعمال توريد القمح من خلال غرفة عمليات تنشيط القمح المنعقدة يوميًا بديوان عام المحافظة لرصد أي معوقات وإزالتها على الفور.