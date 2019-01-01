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مصر

العناني: فتح المواقع الأثرية للأفارقة بنفس أسعار دخول المصريين

الخميس 04/يوليه/2019 - 09:05 م
جريدة الدستور
مها صلاح
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أعلن الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، فتح المواقع الأثرية والمتاحف للأفارقة بنفس أسعار دخول المصريين خلال عام 2019، موضحا أن ذلك جاء بمناسبة بطولة كأس الأمم الإفريقية وإقامتها في مصر.
وأضاف العناني أن مصر ترحب بكل جيرانها في إفريقيا، وتود أن تعبر عن قوة علاقتها بهم من خلال هذا الاحتفال بمحكى القلعة.
جاء ذلك خلال فعاليات حفل البطولة الإفريقية المقامة بمحكى قلعة صلاح الدين، تحت إشراف وزارتي الآثار والشباب والرياضة، بحضور ممثلي الاتحاد الإفريقي وسفراء إفريقيا، وعدد من أعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة ورؤساء تحرير الصحف.

وبدأ الحفل بعزف السلام الوطني، ثم عرض لإنجازات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في تجهيز 6 استادات على مستوى عالمي، ثم كلمة الدكتور خالد العناني وزير الآثار باللغتين العربية والفرنسية، ثم كلمة الدكتور أشرف صبحي باللغتين العربية والإنجليزية.


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