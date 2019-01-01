خطة تطوير الرى وتعزيز مفاهيم المزارعين

اجتمعت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، مع المهندس إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الرى، والدكتور وليد حس، منسق أنشطة منظمة الفاو مع الوزارة، وذلك لمناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات الممولة لمنظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، وذلك لمتابعة الأنشطة المستقبلية.



وتنفذ وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع منظمة الفاو عدة مشروعات منها تطوير الرى الحقلى بهدف تحسين كفاءة استخدام مياه الري، مما يحقق العدالة في توزيع المياه الجيدة على المزارعين، وتحسين سرعة وكفاءة نقل المياه، ومما يؤدى إلى خفض تكاليف العمالة وتعزيز المعرفة والوعي لدى المزارعين بتكنولوجيا الري المبتكرة.



كما تستهدف المشروعات زيادة الربحية الزراعية بين المزارعين من خلال هذه الفوائد، وأن تساعد على الحد من الفقر، حيث يعتمد كثير من فقراء الريف على الزراعة كمصدر دخل أساسي لهم، فيما يتم تنفيذ مشروع تطوير الري الحقلي في 63 ألف فدان في محافظات البحيرة، وكفر الشيخ، والدقهلية والشرقية، وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر، وذلك من خلال إدخال تحسينات على الترع الفرعية والمساقي وتعزيز مفاهيم المزارعين وتفعيل روابط المستخدمين.