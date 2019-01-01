الأمن العام ينفذ 76 ألف حكم قضائي متنوع خلال 24 ساعة بالمحافظات

شن قطاع الأمن العام حملات موسعة في إطار توجيهات وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، بمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وضبط محرزي المواد المخدرة والأسلحة النارية والعناصر الإجرامية الخطرة.



أسفرت جهود تلك الحملات - خلال 48 ساعة - بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية، مدير قطاع الأمن العام، بمشاركة أجهزة البحث الجنائي بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، فى مجال تنفيذ الأحكام، عن تنفيذ (76120) حكما قضائيا متنوعا، ضمت (320) حكم جناية، (22477) حكم حبس جزئى، (4052) حكم حبس مستأنف، (39171) حكم غرامة، و(10100) حكم مخالفة.



تم تحرير المحاضر اللازمة، والعرض على النيابات المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.