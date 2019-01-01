الخميس 04 يوليه 2019 الموافق 01 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

حوادث

الأمن العام يضبط 168 قطعة سلاح ناري وذخيرة في حملات بالمحافظات

الخميس 04/يوليه/2019 - 08:51 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عمرو المزيدي
طباعة
شن قطاع الأمن العام حملات موسعة في إطار توجيهات وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، بمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وضبط محرزي المواد المخدرة والأسلحة النارية والعناصر الإجرامية الخطرة.

أسفرت جهود تلك الحملات - خلال 48 ساعة - بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية، مدير قطاع الأمن العام، بمشاركة أجهزة البحث الجنائي بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء عن ضبط (186 قطعة سلاح نارى بحوزة 159 متهم) ضمت المضبوطات (23) بندقية آلية، (2) بنادق رصاص، (47) بندقية خرطوش، (17) طبنجة، (97) فرد محلى، (278) طلقة مختلفة الأعيرة، (20) خزينة متنوعة، و(177) قطعة سلاح أبيض.

تم تحرير المحاضر اللازمة، والعرض على النيابات المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

حبس ابنة القرضاوي 15 يومًا

منذ ساعتين و 33 دقيقة

"كريستي" تبيع تمثال توت عنخ آمون بـ 4.7 مليون جنيه إسترليني.. بث مباشر للمزاد

منذ يوم

تفحم 3 جثث وإصابة 6 فى حريق سيارة بطريق الإسكندرية الصحراوى

منذ حوالي 7 ساعات

"الوزراء" يوافق على مشروع قانون الحد الأدنى للمخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية

ads

الصور

image description

شاهد تدريب المنتخب الاول استعدادًا لدورال16

image description

نجوم الفن في عزاء الراحل عزت أبوعوف

image description

ملخص تعادل تونس مع موريتانيا

image description

90 صورة.. ترصد مباراة غانا وغينيا بيساو

image description

الجماهير تشعل مباراة غانا وغينيا

ads

الأكثر قراءة

ليفركوزن يخطط لإعادة لاعب الريال إلى البوندسليجا

مصرع وإصابة 4 أشخاص فى غرق سيارة بمصرف زراعى بالوادى الجديد

صدمة داخل معسكر منتخب مصر بعد غياب صلاح

الحبس 3 سنوات للمطربة شيما فى "تسهيل الدعارة"

ستوديو

حمدي رزق: زيادة المعاشات واجب وطني (فيديو)

بكري: مرسي اتفق مع أمريكا ودولة الاحتلال على منحهم أراضي بسيناء

عمرو عبدالحميد يكشف كيف تاجر أردوغان بدماء الأقليات (فيديو)

منى عمر: اجتماع القمة الاستثنائية يترتب عليه تحسين المستوى المعيشي للأفارقة

ads

رياضة

إيقاف لاعب جنوب إفريقيا قبل مواجهة منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية

دي يونج يصل برشلونة استعدادًا لتقديمه رسميًا غدًا للجماهير

مران الزمالك| مصطفى فتحي يؤدي تدريبات تأهيلية ومشاركة محمد حسن

الإصابة تبعد وهبي الخزري عن تدريبات تونس

الرئيس نيوز

بالأسماء.. الجنايات تؤجل التحفظ على أموال 82 متهما في "خطة الأمل"

ارتفاع صادرات مصر الزراعية لـ 4 مليون طن خلال 6 أشهر

الجيش الليبى يعلن إسقاط طائرة للمليشيات المسلحة ومقتل قائدها

بيع "تمثال توت" في لندن بسعر خيالي.. والآثار تدعو لاجتماع طارئ

منوعات

أرض السعادة.. اليونان تفتح باب الهجرة لجزيرة خالية والمزايا: راتب شهرى ومسكن وطعام مجانى

باحثون: أكبر بقعة طحالب فى العالم تمتد بين إفريقيا والمكسيك

ثوب ارتدته النجمة إليزابيث تيلور في حفل الأوسكار يعرض في مزاد

"طيران الإمارات" تستأنف رحلاتها إلى السودان الاثنين المقبل

كشكول

تدريب العاملين بجامعة بنها على مواجهة الحرائق

نوعية الزقازيق تعقد ورش تدريبية لصناعة السجاد بتل روزن

%96 نسبة النجاح في الفرقة الأولي بالطفولة المبكرة المنوفية

بالأسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيجة الفرقة الثانية لغة عربية المنوفية

إسلام سياسي

"الفهلوة" طريق شباب الإرهابية لدخول أنقرة بطرق غير شرعية

شباب الإخوان يتهمون قادة الجماعة بالوقوع في ٧ خطايا

ترحيب داخل السجون بمبادرة عبود الزمر للإفراج عن بعض السجناء الإسلاميين

"بيع الوهم".. الإخوان تحدث عناصرها عن مبادرة تصالح

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإثيوبيون الإسرائيليون
مؤمن المحمدي
الموضوع وما فيه عن القرن وناديه «8»
مدحت بشاى
«30 يونيو» والانتماء الوطنى
د. محمد عفيفي
مصر والدائرة الإسلامية«2»
المزيد
ads

الثقافة

وائل خورشيد يكتب: سطور من كتاب الرحيل

"كيفية الوقاية من سرطان الثدي".. بثقافة السويس

14 يوليو.. ورشة عن "الكتابة الإبداعية" بمكتبة المستقبل

هشام عزمي يتفقد قاعة الاطلاع الرئيسية بدار الكتب تمهيدًا لافتتاحها

صفحتنا ع الفيس بوك