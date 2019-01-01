أسقفية الشباب تصدر كتاب "الكاثوليكيون وسفر الرؤيا"

أصدرت أسقفية الشباب بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية كتابا جديدا بعنوان "الكاثوليكيون وسفر الرؤيا" بمكتبات الأسقفية والكنائس.



"الكاثوليكيون وسفر الرؤيا" من تأليف الكاتب القبطي دكتور عماد فوزي، ومن تقديم الأنبا موسى أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للشباب.



وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بصوم الآباء الرسل المقرر أن تبلغ مدته 25 يومًا لتنتهي تحديدا في يوم 12 من يوليو المقبل.



وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أصوام الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا وحتى 48 يومًا، ولتعود الكنيسة لطقسها السنوي مجددًا في صوم الرسل عقب 55 يومًا من الصلوات ذات النغمة الفرايحي خلال أيام الخماسين المقدسة.