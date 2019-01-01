الخميس 04 يوليه 2019 الموافق 01 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

محافظات

رئيس "المجتمعات العمرانية" يفتتح محطة المحولات بمنطقة المطورين الصناعيين

الخميس 04/يوليه/2019 - 08:46 م
المهندس عبد المطلب
المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة
أ ش أ
طباعة
افتتح المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، محطة المحولات بمنطقة المطورين الصناعيين بمدينة السادات، بقدرة 160مفأ، قابلة للتوسع لتصل إلى 200 مفأ، حيث تم إطلاق التيار بالمحطة، وذلك برفقة اللواء كرم سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية العامة للمقاولات والتوريدات، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات.
وأوضح المهندس عبدالمطلب ممدوح، أنه تم تنفيذ هذه المحطة، لتغذية منطقة المطورين الصناعيين بما فيها المجمعات الصناعية (مشروع رئاسة الجمهورية استلم مصنعك بالرخصة)، وقام بتنفيذها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وستغذي جزئيًا مجمعات الغزل والنسيج على مساحة 3 ملايين م2 بقدرة 30 مفأ.
كما تفقد نائب رئيس الهيئة لتنمية وتطوير المدن، محطة محولات الحى المتميز بقدره 375 مفأ، لتغذية قطع أراضي الحي المتميز، والإسكان الاجتماعي، بالمنطقتين (س23 - س25)، وبلغت تكلفة تنفيذ المحطتين شاملة خطوط الربط، 845 مليون جنيه، وسيتم الانتهاء من الأعمال بالمحطة خلال شهر من الآن، وإطلاق التيار فى 30122019، كما تم اليوم إطلاق التيار فى موزع المنطقة السكنية س23.
كما تفقد المهندس عبدالمطلب ممدوح، سوق الجملة بمنطقة التحدى 1 بمدينة السادات، بمساحة إجمالية 80 فدانًا، ويتم حاليًا تنفيذ المرحلة الأولى منه على مساحة 27 فدانًا، بإجمالي استثمارات 150 مليون جنيه، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من التنفيذ خلال شهرين من الآن، ليتم طرحة للجمهور.
وأوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنه من المتوقع أن تخدم السوق أكثر من مليون فدان أرض زراعية، حيث يوجد بمدينة السادات 45 ألف فدان زراعي، بخلاف المحافظات المجاورة التي يوجد بها تنوع فى المنتجات الزراعية.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

ليفركوزن يخطط لإعادة لاعب الريال إلى البوندسليجا

منذ ساعة و 18 دقيقة

الجيش الليبي يسقط طائرة حربية قصفت ترهونة

منذ حوالي 8 ساعات

مصرع وإصابة 4 أشخاص فى غرق سيارة بمصرف زراعى بالوادى الجديد

منذ حوالي 10 ساعة

البترول تعلن عن كشف جديد بحقول منطقة سيناء

ads

الصور

image description

شاهد تدريب المنتخب الاول استعدادًا لدورال16

image description

نجوم الفن في عزاء الراحل عزت أبوعوف

image description

ملخص تعادل تونس مع موريتانيا

image description

90 صورة.. ترصد مباراة غانا وغينيا بيساو

image description

الجماهير تشعل مباراة غانا وغينيا

ads

الأكثر قراءة

ليفركوزن يخطط لإعادة لاعب الريال إلى البوندسليجا

مصرع وإصابة 4 أشخاص فى غرق سيارة بمصرف زراعى بالوادى الجديد

صدمة داخل معسكر منتخب مصر بعد غياب صلاح

الحبس 3 سنوات للمطربة شيما فى "تسهيل الدعارة"

ستوديو

حمدي رزق: زيادة المعاشات واجب وطني (فيديو)

بكري: مرسي اتفق مع أمريكا ودولة الاحتلال على منحهم أراضي بسيناء

عمرو عبدالحميد يكشف كيف تاجر أردوغان بدماء الأقليات (فيديو)

منى عمر: اجتماع القمة الاستثنائية يترتب عليه تحسين المستوى المعيشي للأفارقة

ads

رياضة

إيقاف لاعب جنوب إفريقيا قبل مواجهة منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية

دي يونج يصل برشلونة استعدادًا لتقديمه رسميًا غدًا للجماهير

مران الزمالك| مصطفى فتحي يؤدي تدريبات تأهيلية ومشاركة محمد حسن

الإصابة تبعد وهبي الخزري عن تدريبات تونس

الرئيس نيوز

بالأسماء.. الجنايات تؤجل التحفظ على أموال 82 متهما في "خطة الأمل"

ارتفاع صادرات مصر الزراعية لـ 4 مليون طن خلال 6 أشهر

الجيش الليبى يعلن إسقاط طائرة للمليشيات المسلحة ومقتل قائدها

بيع "تمثال توت" في لندن بسعر خيالي.. والآثار تدعو لاجتماع طارئ

منوعات

أرض السعادة.. اليونان تفتح باب الهجرة لجزيرة خالية والمزايا: راتب شهرى ومسكن وطعام مجانى

باحثون: أكبر بقعة طحالب فى العالم تمتد بين إفريقيا والمكسيك

ثوب ارتدته النجمة إليزابيث تيلور في حفل الأوسكار يعرض في مزاد

"طيران الإمارات" تستأنف رحلاتها إلى السودان الاثنين المقبل

كشكول

تدريب العاملين بجامعة بنها على مواجهة الحرائق

نوعية الزقازيق تعقد ورش تدريبية لصناعة السجاد بتل روزن

%96 نسبة النجاح في الفرقة الأولي بالطفولة المبكرة المنوفية

بالأسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيجة الفرقة الثانية لغة عربية المنوفية

إسلام سياسي

"الفهلوة" طريق شباب الإرهابية لدخول أنقرة بطرق غير شرعية

شباب الإخوان يتهمون قادة الجماعة بالوقوع في ٧ خطايا

ترحيب داخل السجون بمبادرة عبود الزمر للإفراج عن بعض السجناء الإسلاميين

"بيع الوهم".. الإخوان تحدث عناصرها عن مبادرة تصالح

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإثيوبيون الإسرائيليون
مؤمن المحمدي
الموضوع وما فيه عن القرن وناديه «8»
مدحت بشاى
«30 يونيو» والانتماء الوطنى
د. محمد عفيفي
مصر والدائرة الإسلامية«2»
المزيد
ads

الثقافة

وائل خورشيد يكتب: سطور من كتاب الرحيل

"كيفية الوقاية من سرطان الثدي".. بثقافة السويس

14 يوليو.. ورشة عن "الكتابة الإبداعية" بمكتبة المستقبل

هشام عزمي يتفقد قاعة الاطلاع الرئيسية بدار الكتب تمهيدًا لافتتاحها

صفحتنا ع الفيس بوك