رئيس "المجتمعات العمرانية" يفتتح محطة المحولات بمنطقة المطورين الصناعيين

افتتح المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، محطة المحولات بمنطقة المطورين الصناعيين بمدينة السادات، بقدرة 160مفأ، قابلة للتوسع لتصل إلى 200 مفأ، حيث تم إطلاق التيار بالمحطة، وذلك برفقة اللواء كرم سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية العامة للمقاولات والتوريدات، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات.

وأوضح المهندس عبدالمطلب ممدوح، أنه تم تنفيذ هذه المحطة، لتغذية منطقة المطورين الصناعيين بما فيها المجمعات الصناعية (مشروع رئاسة الجمهورية استلم مصنعك بالرخصة)، وقام بتنفيذها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وستغذي جزئيًا مجمعات الغزل والنسيج على مساحة 3 ملايين م2 بقدرة 30 مفأ.

كما تفقد نائب رئيس الهيئة لتنمية وتطوير المدن، محطة محولات الحى المتميز بقدره 375 مفأ، لتغذية قطع أراضي الحي المتميز، والإسكان الاجتماعي، بالمنطقتين (س23 - س25)، وبلغت تكلفة تنفيذ المحطتين شاملة خطوط الربط، 845 مليون جنيه، وسيتم الانتهاء من الأعمال بالمحطة خلال شهر من الآن، وإطلاق التيار فى 30122019، كما تم اليوم إطلاق التيار فى موزع المنطقة السكنية س23.

كما تفقد المهندس عبدالمطلب ممدوح، سوق الجملة بمنطقة التحدى 1 بمدينة السادات، بمساحة إجمالية 80 فدانًا، ويتم حاليًا تنفيذ المرحلة الأولى منه على مساحة 27 فدانًا، بإجمالي استثمارات 150 مليون جنيه، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من التنفيذ خلال شهرين من الآن، ليتم طرحة للجمهور.

وأوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنه من المتوقع أن تخدم السوق أكثر من مليون فدان أرض زراعية، حيث يوجد بمدينة السادات 45 ألف فدان زراعي، بخلاف المحافظات المجاورة التي يوجد بها تنوع فى المنتجات الزراعية.

