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مصر

خطة طوارئ برى الشرقية لمواجهة أزمات الموسم الصيفى

الخميس 04/يوليه/2019 - 08:44 م
جريدة الدستور
وائل القمحاوى
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تفقد المهندس عبداللطيف خالد رئيس قطاع الري بوزارة الموارد المائية والري، بحضور المهندس مجدي الشحات رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالشرقية، عددا من الترع والمصارف المختلفة، ومنها بحر مويس وبحر عيسي، وبحر أبوالأخضر، بالإضافة إلى متابعة أعمال تطهير وتنظيف ترع النوافعة وبهجت والغزالي والسماعنة الجديدة، وتانيس والفولي، للوقوف على درجة استعدادهم لموسم أقصى الاحتياجات، ومتابعة تطهير وإزالة الحشائش لتوفير المياه اللازمة لرى الأراضى الزراعية، وتلبية احتياجات المزارعين خلال موسم الصيف وزراعة الأرز.
والتقى رئيس قطاع الرى، فى جولته بحضور المهندس جمال الباز مدير عام ري شرق الشرقية، اليوم الخميس، عددا من المزارعين لبحث جميع المشكلات التى تعيق وصول المياه إلى الأراضي المختلفة ووضع الحلول المناسبة لها، بجانب الوقوف على حالة المجاري المائية ومتابعة حالة الصيانة والاطمئنان على أمن وأمان الجسور ومتابعة التصرفات اللازمة لموسم أقصي الاحتياجات.
وأكد رئيس قطاع الرى بوزارة الموارد المائية والري لـ"الدستور"، أنه تت متابعة صيانة وتطهير المجارى المائية لحل أية أزمات تعيق وصول المياه إلى الأراضي المختلفة، وتلبية احتياجات المزارعين خلال موسم أقصى الاحتياجات الحالى، مع توزيع المياه، وتحديد كمياتها من خلال أعمال الموازنات المتعددة على مستوى الجمهورية بداية من السد العالي حتى وصولها إلى جميع نقاط الشبكة وتوفير المياه اللازمة لمختلف الزمامات في المحافظات على مستوى الجمهورية من خلال شبكة المجارى المائية.

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