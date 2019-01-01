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فن

انتهاء كتابة 75% من «فلانتينو».. ورامى إمام يجهز ديكورات التصوير

الخميس 04/يوليه/2019 - 08:42 م
عادل إمام
عادل إمام
حسين الجندى
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كشف مصدر عن أن الكاتب أيمن بهجت قمر، سلّم المخرج رامى إمام ٧٥٪ من حلقات مسلسل «فلانتينو»، الذى سيعود به الزعيم عادل إمام إلى الدراما التليفزيونية، وذلك خلال لقاء سرى جمع بينهما فى أحد المقاهى الشهيرة بطريق «مصر- الإسكندرية» الصحراوى.
وقال المصدر، لـ«الدستور»، إن مؤلف الفيلم سلّم المخرج أيضًا خلال لقائهما حلقات أخرى كان «الزعيم» قد طلب إعادة صياغتها، مشيرًا إلى أن رامى إمام يجهز حاليًا ديكورات العمل، ويحدد أماكنها استعدادًا لبدء التصوير خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أنه تم تصوير ٢٠٪ من حلقات المسلسل قبل بدء شهر رمضان الماضى، مشيرًا إلى أن الزعيم يجسد خلال المسلسل شخصية رجل أعمال يملك مجموعة مدارس دولية، يدعى نور عبدالمجيد، وشهرته «فلانتينو»، ويواجه أزمات تتعرض لها مدارسه، وتجمعه مشاهد كثيرة بالفنانة دلال عبدالعزيز.
وذكر أن المنتج تامر مرسى قرر أن يكون الزعيم أول الموجودين على خريطة قنوات إعلام المصريين خلال رمضان المقبل.
«فلانتينو» تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام، بطولة: عادل إمام ودلال عبدالعزيز ورانيا محمود ياسين وبدرية طلبة وحمدى الميرغنى.
وأعلنت شركة سينرجى للإنتاج والتوزيع، فى وقت سابق، عن عرض «فلانتينو» فى شهر رمضان المقبل ٢٠٢٠.
وكان من المفترض أن يعرض «فلانتينو» فى الموسم الدرامى الرمضانى الماضى، ولكن تأجل عرض العمل، ليغيب الزعيم للمرة الأولى عن الدراما التليفزيونية فى رمضان منذ ٧ سنوات.
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