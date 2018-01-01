سفير الصين: نصف مليون صيني زاروا مصر عام 2018

أكد سفير جمهورية الصين الشعبية بالقاهره لياو ليتشيانج عمق العلاقات المصرية الصينية التي ترجع إلى أقدم العصور، منوها بأن مصر أول دولة إفريقية وعربية أقامت علاقات قوية مع الصين، وقال إن ما يقرب من نصف مليون سائح صيني زاروا مصر خلال العام الماضي إلى جانب 90 ألف مصري سافر إلى الصين خلال نفس الفترة.

جاء ذلك خلال افتتاح مركز خدمات طلب التأشيرات الصينية بالإسكندرية بحضور نائب المحافظ أحمد جمال (نائبا عن الدكتور عبدالعزيز قنصوه محافظ الإسكندرية)، كما حضر الافتتاح قنصل عام الصين بالإسكندرية جاو لي ين، ومستشار السفارة الصينية للشؤون القنصلية شينج جيان.

ونقل نائب المحافظ - خلال كلمته - تحية المحافظ للحضور، كما أعرب عن فخره وسعادته بحضور هذا الحدث الهام الذي يعكس اهتمام الصين بالتواجد في الإسكندرية، مؤكدا أن افتتاح هذا المركز هو ثمرة جديدة تضاف إلى العلاقات الوثيقة بين الصين ومصر بالأخص الإسكندرية، حيث سيساعد على سرعة الانتهاء من الإجراءات وتسهيل الخدمة على المواطنين الراغبين في الحصول على التأشيرات، كما هنأ الجميع بهذا الإنجاز الجديد والذي يعتبر خطوة هامة في تطور العلاقات بين الجانبين.