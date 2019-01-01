فيلمان جديدان لـ«حلمى» وأكرم حسنى

ولفت إلى أن الفيلم الثانى الذى اتفق «عرفة» على تقديمه مع الفنان أكرم حسنى، تم الاتفاق على فكرته فقط، والتى نالت إعجاب الفنان الكوميدى، وجارٍ البحث عن مؤلف ليبدأ فى كتابة السيناريو لينطلق تصوير الفيلم بمجرد انتهاء «حسنى» من تصوير فيلمه الجديد «الأوضة الضلمة الصغيرة، الذى يعد أولى بطولاته السينمائية المطلقة. ويواصل المخرج محمد سامى وأكرم حسنى، التحضيرات والاستعدادات الخاصة باستكمال تصوير مشاهد «الأوضة الضلمة الصغيرة» مع وليد منصور، منتج العمل.

فيلم «الأوضة الضلمة الصغيرة» يشارك فى بطولته النجوم: خالد الصاوى واللبنانية نور وبيومى فؤاد وكريم عفيفى، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف.

ويشهد الفيلم التعاون الثانى بين أكرم حسنى والمنتج وليد منصور، بعد نجاح فيلمهما «البدلة» الذى حقق المركز الأول فى إيرادات السينما المصرية.





كشف مصدر عن أن المخرج شريف عرفة سيبدأ فى التحضير لتصوير ٣ أفلام سينمائية جديدة عقب انتهاء موسم عيد الأضحى، الأول يقوم ببطولته الفنان أحمد حلمى، والثانى بطولة الفنان أكرم حسنى، والثالث لم يتم الاتفاق على بطله بعد. وقال المصدر لـ«الدستور»، إن «عرفة» لم يتعاقد بشكل رسمى مع «حلمى» بعد، ومن المنتظر أن تجمعهما جلسات عمل خلال الفترة المقبلة، يتفقان خلالها على الخطوط العريضة للعمل قبل الإعلان عن تفاصيله رسميًا فى أكتوبر المقبل.وأضاف أن سبب التأخر فى بدء التجهيز للفيلم، يرجع لانشغال «حلمى» حاليًا بتصوير فيلمه الجديد «خيال مآتة» الذى سيعرض خلال موسم عيد الأضحى المقبل. وأشار إلى أن الفيلم الجديد ستدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، ومن المحتمل أن يخوض به «حلمى»، السباق السينمائى لموسم الصيف لعام ٢٠٢٠ المقبل.