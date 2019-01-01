ياسمينا: ألبوم «قصة بنت» يناقش مشكلات الحب.. و3 أغانٍ صيفية قريبًا

ابتعدت عن «الطرب» متعمدة لتقديم لون مختلف

نفذت «مر الوقت» فى أقل من ساعة وسجلت الأغنيات تحت ضغط الامتحانات



منذ أن أبهرت الجمهور بصوتها الجميل خلال مشاركتها ببرنامج «آرابز جوت تالنت»، قبل سنوات، انتظر محبو الفن من المصريين والعرب، أن تصدر المطربة ياسمينا علوانى ألبومها الأول، ومؤخرًا صدر الألبوم الذى ضم أغنيات تناقش مشكلات قصص الحب. «الدستور» التقت المطربة الشابة، التى كشفت عن أن ارتباطها بمواعيد امتحانات نهاية العام جعلها تسجل أغنيات الألبوم تحت ضغط، مشيرة إلى أنها ابتعدت عن الطرب متعمدة، لأنها تسعى لتقديم لون مختلف. وقالت إنها ستطرح ٣ أغانٍ صيفية، ليستمتع بها الجمهور على الشواطئ، مشيرة إلى أن الفنان أحمد حلمى لا يزال يدعمها ويهنئها بنجاحاتها.



■ بداية.. ماذا عن كواليس تحضير ألبوم «قصة بنت»؟

- بذلت مجهودًا كبيرًا جدًا ليظهر الألبوم للنور، وواجهت الكثير من الضغوط لكى أنتهى من تسجيل كل الأغنيات خلال الوقت المحدد، وذلك لأن الإعداد للألبوم تزامن مع موعد امتحانات نهاية العام. فكنت أحاول دائمًا التوفيق بين الدراسة والعمل والتحضير للألبوم.

وتم تحديد موعد طرح الألبوم، بعدما عقدنا جلسات عمل مكثفة مع الشركة المنتجة وشركة التوزيع.

■ هل هناك فكرة أساسية تجمع بين أغنيات الألبوم؟

- بالطبع، فالألبوم يناقش المشكلات العاطفية التى تواجه الفتاة خلال جميع مراحل العلاقة، مثل الخيانة والحب من طرف واحد وغيرها من المشكلات الرومانسية، ولذلك تختلف الألحان باختلاف الأغنيات، فهناك أغنيات «الفرفشة والسعادة» وهناك أغنيات الحزن والألم، وتعمدنا اختيار اسم «قصة بنت» لجذب الأنظار إلى فكرة الألبوم.

■ لماذا ابتعدت عن أغنيات الطرب التى كانت سببًا فى شهرتك؟

- لأننى أريد تقديم لون مختلف من الموسيقى.. لون يتماشى مع القصص التى أعرضها خلال أغنيات الألبوم، وكان من السهل أن ألجأ لأغنيات الطرب التى يحبها الجمهور، ولكن الفكرة الجديدة كانت تستحق المحاولة.

وأحب أن أشير إلى أن الشاعر الغنائى يحيى محفوظ، الذى كتب كل أغنيات الألبوم، أصر على أن يحكى لى قبل التسجيل قصة كل أغنية، لأفهم القدر المطلوب من الإحساس فى كل أغنية.

■ ما الصعوبات التى واجهتك أثناء تسجيل الألبوم؟

- القلق كان أصعب ما واجهنى، فقد كنت أشعر بالتوتر، لأن هذا هو الألبوم الأول لى، ولكننى واجهت هذا الإحساس وانتصرت عليه، وتمكنت من تسجيل أغنية «مر الوقت» خلال أقل من ساعة، على الرغم من أن الجميع كانوا متأكدين من أن الأمر سيستغرق يومين، لكنى تحديت نفسى وسجلت الأغنية فى وقت قياسى، وشعرت بالسعادة لأننى أحب هذه الأغنية، بسبب المشاعر التى تضمها الكلمات واللحن.

■ هل موسم الصيف مناسب لهذه النوعية من الأغنيات؟

- بالطبع، فالناس يعيشون فى حالة حب دائمة، خاصة الجنس الناعم، فالبنات سيجدن ما يبحثن عنه فى هذا الألبوم.

كما سأطرح ٣ أغنيات تناسب الأجواء الصيفية، وراعيت أن يكون إيقاعها سريعًا، لأن الجمهور يفضل الاستماع إلى تلك الأغنيات خلال زيارته المدن الساحلية لقضاء العطلة الصيفية.

وأحب أن أشير إلى أننى تعاونت خلال الألبوم مع الموزع طارق توكل، والشاعر الغنائى يحيى محفوظ، والملحنين بلال سرور، وأحمد مصطفى.

■ مَنْ الذى دعمك من بين نجوم برنامج «آرابز جوت تالنت»؟

- يتواصل معى الفنان الكبير أحمد حلمى بشكل مستمر لدعمى، وأنا أكن له كل الحب والاحترام، كما يتواصل معى مقدم البرنامج ومطرب الراب قصى الخولى حتى الآن، ويهنآنى بعد كل عمل ناجح أقدمه.

ولا بد هنا من الإشارة إلى دور الفنان هانى شاكر، فهو الداعم الأساسى لى بعد البرنامج، ودائمًا ما كانت تجمعنا الحفلات الغنائية المختلفة، وهذا الأمر يسعدنى جدًا.

■ خلال البرنامج وصفت المطربة أحلام صوتك بأنه «مستعار».. ما ردك؟

- لم يشغلنى الأمر على الإطلاق، فحينها كان عمرى ١٦ عامًا فقط وأصبت بالذهول، ولكن دافع عنى المؤمنون بموهبتى، واستقبلت مكالمات هاتفية كثيرة من نجوم كبار ومن الجمهور لمساندتى ودعمى.

