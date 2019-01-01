الملك سلمان يطمئن على الرئيس التونسي في اتصال هاتفي

أجرى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا بالرئيس التونسي الباجي قايد السبسي اطمأن فيه على صحته بعد تجاوزه العارض الصحي وخروجه من المستشفى.



وغادر الرئيس الباجي قايد السبسي (92 عاما) المستشفى العسكري مساء الإثنين الماضي، ومن المتوقع أن يزاول نشاطه خلال الأيام المقبلة.



وكان ابنه حافظ السبسي أكد أن الوضع الصحي للرئيس التونسي "عادي".



​وأضاف "بعد كل هذه الأحداث، أصبحت أمامنا فرصة من جديد لتجاوز جميع الخلافات السياسية مع جميع الأطراف ولمصلحة هذه البلاد".



وتعرض السبسي الخميس الماضي لـ"وعكة صحية حادة" استوجبت نقله إلى المستشفى، وتعهدت رئاسة الجمهورية بإعلام الرأي العام بالوضع الصحي للرئيس وحقيقة الوعكة الصحية بكل شفافية من خلال تقرير مفصل فور مغادرته المستشفى.