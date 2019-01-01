فى خدمتك.. طريقة التقديم للحصول على رخصة مخبز تمويني

هناك بعض الإجراءات تقدم على عمل مخبز تموينى، كما أعلنت عنها وزارة التموين والتجارة الداخلية على موقعها، وهذه الإجراءات هى:



1- مساحة المخبز لا تقل عن 65 م.



2- ارتفاع المخبز لاتقل عن 4 م ويكون بالخرسانة المسلحة والحوائط جميعها مغطاة بالقيشانى.



3- مصدر المياه والكهرباء عمومى مع وجود صرف صحى.



4- جدران المعجن بالقيشانى وأرضية المعجن مبلطة مع وجود منافذ مغطاة بالسلك ووجود صنبور مياه خاص بالعجين وآخر للمياة الساخنة، وأن يتم العجن آليا فى حلة مصنوعة من مادة غير قابلة للصدا.



5- دورة المياه والمغاسل مناسبة وبعيدة عن المعجن وصالة الخبز ومكان مستقل للدقيق.



6- عدم تعرض الخبز للهب المباشر عند الخبز وعلى أن يكون الوقود المستخدم السولار أو الغاز الطبيعى مع توافر ولاعة سولارية، أو غازية لتقليل نسبة عادم الغاز للنسب المسموح بها مع مراعاة قوانين البينة ويحظر استخدام المازوت تماما.



7- الفرن نصف آلى حسب المواصفات المعتمدة ومعزول حراريا.



8- تزويد تغذية الوقود بمحابيس بعيدة عن الغاز لتلافى إخطار الحريق.



9- لابد أن تكون المدخنة أعلى العقار والعقارات المجاورة على أن يركب بنهايتها (طنبوشة)



10- سعة خزان السولار الأرضى لا يقل عن 2 طن بعيدا عن بيت النار بحسب قدرة الفرن بخلاف خزان لبيت النار.



11- وجود مناشر كافية لتهوية الخبز المنتج.



12- أن يكون المخبز مزودا بأجهزة إطفاء الحريق مع مرعاة قواعد الأمن الصناعى.



13- الاحتفاظ بميزان حساس بالمخبز.



14- وجود منفذ لبيع الخبز المنتج وبه فترينة عرض الخبز وأرفف للتهوية ومضاء بالكهرباء.