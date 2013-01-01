ليبيا تمنع السفن التركية من الصيد في المياه الإقليمية

منعت الحكومة الليبية المؤقتة، السفن والجرافات التركية من الصيد في المياه الإقليمية الليبية اعتبارًا من يوم الخميس.



وقال وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية في الحكومة الليبية المؤقتة، حسن الزيداني، إنه قرر إلغاء تصاريح الصيد الممنوحة للسفن والجرافات التركية، مطالبًا خفر السواحل والقوات البحرية الليبية، اتخاذ إجراءاتهم ضد هذه الجرافات وفقًا للقانون.



ونقلت وكالة الأنباء الليبية التابعة للحكومة المؤقتة، طلب وزير الزراعة، من شركات استيراد المعدات الزراعية والمبيدات الحشرية والأدوية البيطرية بمنع دخول المنتجات الزراعية التركية للأسواق الليبية، منوهًا إلى أنه سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

يشار إلى أن القيادة العامة للجيش الليبي، أصدرت قرار بمنع السفن والجرافات التركية من دخول المياه الإقليمية للدولة الليبية.



كما أعلن القائد الأعلى للجيش الوطني الليبي رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، النفير العام نظــرًا لاعتداء الدولة التركية على الأراضي الليبية وانتهاكها السافر للمواثيق والأعراف الدولية التي تكفل للدولة الليبية السيادة الكاملة على حدودها البرية والبحرية والجوية.



وطالب رئيس ديوان المحاسبة الليبي المنبثق عن مجلس النواب الدكتور “عمر عبدربه صالح” عدم التعامل مع الشركات والمؤسسات التركية، وفاءً لدماء أبناء الجيش الليبي وتضحياتهم والحفاظ على سيادة الدولة الليبية وتطهير البلاد من العصابات والتنظيمات الإرهابية المدعومة من جهات ودول أجنبية.