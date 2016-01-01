إيقاف لاعب جنوب إفريقيا قبل مواجهة منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بيانا رسميا بأسماء اللاعبين الذين سيتم إيقافهم في دور الـ 16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2016.



يستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره جنوب أفريقيا، خلال منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها على ستاد القاهرة، في التاسعة من مساء السبت المقبل.



فيما يُعد أبرز القرارات إيقاف ثيمبا زواني، لاعب جنوب إفريقيا وصن داونز الجنوب أفريقي، قبل مواجهة المنتخب المصري، لحصوله على إنذارين.



عقب نهاية مباريات مرحلة المجموعات، تم إيقاف ثلاثة لاعبين في مباريات دور الـ16 من بطولة توتال كأس الأمم الأفريقية مصر 2019.



بيان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"

يأتي ذلك تماشيًا مع المادة 42.2 من اللائحة التي تنص على "الإنذارات التي يتم استقبالها خلال مباريات التصفيات لا يتم الأخذ بها في الحسبان بمباريات البطولة النهائية. في نهاية المرحلة الأولى من البطولة النهائية (مرحلة المجموعات)، كل الإنذارات المستقبلة يتم إلغاؤها لبقية مباريات البطولة. إلا أنه وبالنسبة للاعب الذي يحصل على إنذارين فيتم إيقافه لمباراة واحدة".