دي يونج يصل برشلونة استعدادًا لتقديمه رسميًا غدًا للجماهير

يتواجد الدولي الهولندي فرينكي دي يونج داخل مدينة برشلونة الإسبانية، من أجل الاستعداد لتقديمه رسميًا لاعبًا للنادي الكتالوني.



دي يونج وقع رسميًا في يناير الماضي لبرشلونة عندما سافر له الرئيس بارتوميو إلى هولندا من أجل اقناعه بالانضمام للبرسا.



الحساب الرسمي لبرشلونة نشر فيديو للاعب الهولندي يؤكد حضوره في إسبانيا، استعدادًا للتقديم الرسمي للجماهير.



سيخضع دي يونج غدًا الجمعة للفحوصات الطبية التقليدية في مستشفى برشلونة والمركز الطبي، وفي السادسة مساءً سيتم تقديمه رسميًا داخل ملعب كامب نو.



بعد ذلك وبطبيعة الحال، سيتم تقديم اللاعب في مؤتمر صحفي للاجابة على أسئلة الصحفيين، والكشف عن سبب اختياره برشلونة، وتطلعاته مع النادي الكتالوني.