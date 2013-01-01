مران الزمالك| مصطفى فتحي يؤدي تدريبات تأهيلية ومشاركة محمد حسن

اكتفي مصطفى فتحي، لاعب وسط الزمالك، بالجري وتأدية بعض تدريبات التأهيل تحت إشراف مصطفي عبده، أخصائي العلاج الطبيعي.

يخوض فريق الزمالك تدريباته مساء اليوم الخميس، المقام على ملعب براكليشا ليماسوس، بقبرص.



فيما شارك محمد حسن، لاعب وسط الزمالك في مران الفريق المسائي، بعد تعافيه من الكدمة الخفيفة، التى ابعدته عن مران أمس الأربعاء.



واكتفي الجهاز الفني للزمالك، بقيادة خالد جلال، بخوض مران مسائي اليوم الخميس، استمر لمده ساعة.



ويخوض الزمالك، غد الجمعة، أولى المباريات الودية، أمام فريق ايل ليماسول بطل كأس قبرص هذا الموسم.



يذكر، أن الزمالك يحتل المركز الثالث بترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة ويتبقى له 3 مباريات أمام الجونة والإسماعيلي والأهلي، الذي يحتل صدارة الترتيب برصيد 74 نقطة، ويتبقى له مباراتين أمام المقاولون العرب والأبيض.