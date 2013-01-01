الإصابة تبعد وهبي الخزري عن تدريبات تونس

غاب وهبي الخزري مهاجم منتخب تونس، عن تدريبات "نسور قرطاج" يوم الخميس، وذلك بسبب معاناته من إصابة على مستوى العضلة الضامة، وفقا لتقارير إعلامية.



وأوضحت إذاعة "موزاييك" التونسية، أن لاعب سانت إيتيان الفرنسي سيخضع لحصص من العلاج الطبيعي خلال اليومين المقبلين، على أن ينتظم مجددا في التدريبات بالكرة انطلاقا من يوم الأحد.



ويعتبر الخزري لاعبا مهما للغاية في تشكيلة "نسور قرطاج"، واعتمد عليه المدرب الفرنسي أساسيا خلال المباريات الثلاث للدور الأول تباعا، أمام أنجولا ومالي وموريتانيا.



ويملك اللاعب في رصيده 47 مباراة دولية مع منتخب تونس، سجل خلالها 16 هدفا وأسهم بـ9 تمريرات حاسمة.



يذكر أن منتخب تونس، بطل أفريقيا في مناسبة وحيدة، سيواجه في ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا غانا، وستقام المباراة يوم الإثنين باستاد الإسماعيلية.



ولم يسبق لمنتخب تونس أن فاز على خصمه الغاني في أي مناسبة خلال المواجهات السبع السابقة التي جمعت بينهما في كأس أمم أفريقيا.