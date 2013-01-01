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رياضة

فيدرر يتأهل إلى الدور الثالث لبطولة ويمبلدون للتنس

الخميس 04/يوليه/2019 - 08:03 م
السويسري روجيه فيدرر
السويسري روجيه فيدرر
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تأهل السويسري روجيه فيدرر إلى الدور الثالث من بطولة ويمبلدون للتنس، بعد فوز بثلاث مجموعات بنتيجة 6-1 و7-6 و6-2 على البريطاني جاي كلارك، المصنف 169 عالميا، الخميس.

ولم يخسر فيدرر من قبل مباراة في البطولات الأربع الكبرى أمام لاعب متأخر في التصنيف مثل كلارك، ورغم أن اللاعب البريطاني قاتل بشجاعة في المجموعة الثانية، فإن الفارق الضخم في المستوى كان معناه أن اللاعب السويسري لم يكن بحاجة أبدا لزيادة إيقاع لعبه.

وفي سعيه لإحراز لقب ويمبلدون للمرة التاسعة، بدأ فيدرر بقوة وفاز بالمجموعة الأولى بسرعة كبيرة، قبل أن يبدأ كلارك في العثور على موطئ قدم لنفسه في المباراة، وحافظ على إرساله طيلة المجموعة الثانية ليفرض على اللاعب السويسري خوض شوط فاصل.

وبدأ شعور إمكانية تحقيق مفاجأة يتسلل للجماهير البريطانية عندما كسر كلارك إرسال فيدرر في الشوط الفاصل، لكنها كانت أفضلية سريعة الزوال، وفاز اللاعب السويسري بالمجموعة وكسر إرسال منافسه مبكرا في المجموعة الثالثة.

وأهدى كلارك (20 عاما) نقطة المباراة إلى فيدرر بعدما ارتكب خطأ مزدوجا وحسم اللاعب السويسري الحاصل على 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى المواجهة عندما سدد منافسه البريطاني ضربة خلفية خارج الملعب.

وقال فيدرر عقب نهاية اللقاء "استمتعت حقا بأدائي. جئت إلى هنا بثقة كبيرة، والمباريات القليلة الأولى لم تكن مرهقة من الناحية البدنية. تحاول الفوز بمبارياتك بغض النظر عن النتيجة، وإذا انتصرت في مجموعات متتالية يكون أفضل".

وأتم "الأسبوع الأول مر بشكل جيد وأعرف أن المنافسين سيبدأون الآن في التحسن".
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