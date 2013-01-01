سيريزو : لا أعرف وجهة جريزمان المقبلة

أكد رئيس نادي أتلتيكو مدريد الاسباني انريكي سيريزو أنه مازال لا يعلم وجهة نجم الأتليتي " السابق " أنطوان جريزمان، المقبلة، في الموسم القادم.



و أعلن جريزمان رحيله عن الاتليتي بشكل رسمي في الموسم الجديد لكنه لم يستقر بعد على فريقه الجديد بالرغم من انخفاض قيمة كسر عقده إلى 120 مليون يورو بداية من يوليو الجاري.



و يرتبط جريزمان بقوة بالتواجد في مدار برشلونة الاسباني ويعد أبرز الأندية الساعية خلف الحصول على توقيع اللاعب بكسر عقده مع الأتليتي.



و قال سيريزو في تصريحات صحفية: لا أعرف إن كان جريزمان سيذهب إلى برشلونة أم لا، ولو كان وقع على عقد انتقاله لبرشلونة في مارس كما يشاع، سيكون هناك عواقب لذلك.



و أضاف متحدثا عن دفع 127.2 مليون يورو لضم جواو فيليكس من بنفيكا: أنا لست منجما ولكنه لاعب عظيم وعدة أندية في أوروبا أرادت ضمه.