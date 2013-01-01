الكشف عن موعد تقديم نيتو حارسا لبرشلونة

كشفت تقارير صحفية عن موعد تقديم البرازيلي نيتو، حارس مرمى برشلونة الإسباني الجديد، كلاعب للفريق الكتالوني خلال الفترة المقبلة.



وانتقل نيتو إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادما من فالنسيا الإسباني مقابل 26 مليون يورو، بالإضافة إلى 9 ملايين كمتغيرات، بعقد يمتد حتى 2023.

وقالت إذاعة "راديو كتالونيا" الإسبانية إن نادي برشلونة سيقدم نيتو كحارس جديد للفريق يوم الثلاثاء المقبل الموافق 9 من شهر يوليو الحالي.



ياتي ذلك بعد 4 ايام من تقديم الهولندي فيرنكي دي يونج، لاعب وسط أياكس أمستردام الهولندي السابق، كلاعب جديد للفريق الكتالوني غدا الجمعة.

وسيكون نيتو هو الحارس الثاني لفريق برشلونة في الموسم المقبل، بعد الألماني مارك اندريه تير شتيجن، عقب انتقال الهولندي ياسبر سيليسين إلى فالنسيا.