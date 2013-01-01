راتب داني ألفيس يمنعه من الرحيل لإشبيلية

حسمت صحيفة ماركا الإسبانية الجدل حول إمكانية عودة الظهير الأيمن البرازيلي دانييل الفيس لفريقه السابق اشبيلية الإسباني في الفترة المقبلة.



أصبح ألفيس غير مرتبط بأي ناد في الفترة الحالية بعدما انتهى عقده مع ناديه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي في يونيو المنصرم دون أن يوقع على عقد جديد.



ولم يحسم ألفيس وجهته المقبلة بعد وينوي حسم كل الأمور، عقب الفراغ من المشاركة في بطولة كوبا أمريكا مع منتخب بلاده البرازيل.



ووفقا لماركا فإن إشبيلية يريد استغلال عدم تعاقد ألفيس مع أي ناد، والتحرك للتعاقد معه لكن راتب اللاعب المرتفع يبعد الصفقة عن أرض الواقع.



وأشارت الصحيفة المدريدية إلى أن الصفقة لن ترى طريق النور؛ بسبب الراتب المرتفع الذي يحصل عليه اللاعب البرازيلي الذي ترك إشبيلية في الماضي من أجل الذهاب لبرشلونة الإسباني.