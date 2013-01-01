لهيطة : مشاركة عمرو وردة أمام جنوب أفريقيا فى يد أجيرى

تحدث إيهاب لهيطة مديرمنتخب مصر الأول لكرة القدم عن موقف عمرو وردة من المشاركة في مباراة جنوب أفريقيا ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.



ويستعد المنتخب لمواجهة جنوب إفريقيا يوم السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي في إطار دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الإفريقية.



وقال لهيطة في تصريحاته:" عمرو وردة جاهز للمشاركة أمام جنوب أفريقيا.. وقرار مشاركته يخضع للمدير الفني خافيير أجيري".



تابع:" اللاعب يتدرب بشكل عادي وبكل جاهزية للمباراة عقب انتهاء عقوبة ايقافه".



وتصدر منتخب مصر المجموعة بـ9 نقاط وسجل الفريق 5 أهداف، ولم يستقبل أي هدف في 3 مباريات.