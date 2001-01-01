الكشف عن رقم قميص بوفون الجديد في يوفنتوس

كشف نادي يوفنتوس الإيطالي عن القميص الجديد الذي سيرتديه حارسه الإيطالي الجديد جيانلويجي بوفون في الفريق خلال الموسم المقبل.



وأعلن نادي يوفنتوس، صباح اليوم الخميس، تعاقده مع بوفون في صفقة انتقال حر قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي، بعقد يمتد لموسم وحيد.



ونشر نادي يوفنتوس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو يظهر حصول الحارس الإيطالي على القميص رقم 77 في الموسم المقبل.



وكان بوفون يرتدي القميص رقم 1 في يوفنتوس خلال المواسم الماضية، قبل أن يحصل الحارس البولندي فويتشيك تشيزني على الرقم بعد انتقاله إلى نادي العاصمة الفرنسية.



وكان الحارس الإيطالي المخضرم قد انتقل إلى يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر بعد 17 عاما قضاها في صفوف الفريق منذ الانتقال إليه في 2001 قادما من بارما الإيطالي.