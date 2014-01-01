أرسنال يعلن انتقال حارسه إلى نابولي بشكل نهائي

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي انتقال حارسه الكولومبي ديفيد أوسبينا إلى نابولي الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بشكل نهائي.



وانضم أوسبينا إلى أرسنال في 2014 قادما من نيس الفرنسي، لينجح في المشاركة مع الفريق اللندني في 70 مباراة طوال المواسم الـ4 التي قضاها في صفوف النادي.



وخرج الحارس الكولومبي إلى فريق نابولي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية ولكن على سبيل الإعارة لمدة موسم وحيد، ونجح في المشاركة خلال 24 مباراة طوال الموسم.



ونشر نادي أرسنال عبر موقعه الرسمي بيانا قال فيه إنه اتفق مع نادي نابولي على انتقال أوسبينا إلى صفوفه في الصيف الجاري بعد إعارنه إليه في الموسم الماضي.



وتشير التقاري إلى أن النادي البارتينوبي سيقوم بدفع 3.5 مليون يورو لصالح نادي أرسنال من أجل التعاقد مع الحارس الكولومبي بشكل نهائي.