موندو تنفي استقالة سيجورا من برشلونة

نفت صحيفة موندو ديبورتيفو الاسبانية انباء استقالة بيب سيجورا من منصبه أو اقالته من كرسي الإدارة الرياضية في نادي برشلونة الاسباني اليوم الخميس.



و أكدت الصحيفة أن سيجورا مازال يتقلد منصب المدير الرياضي في برشلونة بعدما حدث في الساعا الماضية حيث اجتمع مع الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو.



و قال سيجورا لبارتوميو أنه يشعر بقوة كافية للاستمرار في النادي لتؤكد الصحيفة أنه لم يستقل ولم يصدر قرارا من الإدارة بالاستغناء عن خدماته.



و شددت الصحيفة أن بارتوميو الذي سيقوم بأدوار جوردي ميستري الذي استقال أمس من منصب نائب رئيس النادي، سيتوجب عليه اتخاذ القرار بخصوص مستقبل سيجورا مع النادي.



و أوضحت موندو أن القرار سيكون في يد بارتوميو وسيعلن عنه في الأيام القليلة المقبلة