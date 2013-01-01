"كيفية الوقاية من سرطان الثدي".. بثقافة السويس

عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الفنية والثقافية التوعوية من خلال حملات التوعية التي تقيمها الهيئة للارتقاء بالوعي الثقافي والصحي بالمرأة المصرية.



حيث أقامت الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بالهيئة بالتعاون مع الجمعية المصرية لصحة المرأة، والمجلس القومي للسكان بالسويس، وفرع ثقافة السويس، قافلة بعنوان "كيفية الوقاية من سرطان الثدي" بمشاركة المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي، تضمنت محاضرة توعوية حاضرتها عبير المرشدي - مدير البرامج بالجمعية المصرية لصحة المرأة، التي أكدت أن هناك خطوات يمكن اتخاذها للوقاية من ذلك المرض، وهناك بعض العوامل لا يمكن تغييرها، مثل التاريخ المرضي العائلي، ولكن هناك تغييرات في نمط الحياة يمكنها أن تحد من خطر الإصابة بسرطان الثدي، كما تحدثت عن ما الذي يمكن فعله لتقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي حيث أكدت إحدى المقالات الصادرة أن تغييرات نمط الحياة تحد من خطر الإصابة بسرطان الثدي حتى بالنسبة إلى النساء اللاتي لديهن مخاطر عالية، وفى الختام تم الكشف على الحضور من السيدات اللاتي أقبلن على القافلة، وذلك بقرية الشلوفة بالقطاع الريفي بحي الجناين بمحافظة السويس.



أقامت الثقافة العامة بالفرع بقرية الشلوفة محاضرة بعنوان "بر الوالدين" حاضرتها فادية الصديق، التي تحدثت عن بر الوالدين في الإسلام، حيث يعتبر بر الوالدين من أعظم حقوق العباد التي أمر الله عز وجل برعايتها، فقد جعل سبحانه وتعالى البر المرتبة الثانية بعد حقه في التوحيد، ودليل ذلك ورود بر الوالدين في العديد من المواضع في القرآن الكريم، كما أن فضل بر الوالدين يعتبر من السنن التي عمل بها الأنبياء.



عقد قصر ثقافة السويس ورشة عمل بعنوان "مبادئ النحو" أدارتها أسماء عبدالرحمن عفيفى، وفي نفس السياق أقيمت مناقشة بعنوان "أحكى لى قصة" أدارتها حنان عبدالمليك، بالإضافة إلى فقرة الخطيب الصغير للطفل محمد عطية، الذي سرد تاريخ كفاح الشيخ حافظ سلامة وقت حصار السويس وذلك من خلال قراءاته لبعض القصص.