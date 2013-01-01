"كريستي" تبيع تمثال توت عنخ آمون بـ 4.7 مليون جنيه إسترليني.. بث مباشر للمزاد

نشر الموقع الرسمي لدار "كريستي" بثا مباشرا للمزاد الذي يجرى الآن ويعرض فيه تمثال الملك توت عنخ آمون، بقيمة مبدئية 4 ملايين جنيه إسترليني.



وأعلن الموقع عن بيع التمثال بقيمة 4 ملايين جنيه إسترليني، دون الإشارة عن هوية المشتري أو المشاركين في المزاد، ليصل سعره النهائي نحو 4.7 مليون جنيه استرليني.



وكانت مصر قد عبرت عن غضبها واحتجاجها من بيع التمثال وصعدت الأمر وهددت باللجؤ للطرق القانونية واليونسكو من أجل استعادة التمثال بعدما فشلت الدار البريطانية في إثبات ملكية التمثال.



وكثفت وزارة الخارجية من جهودها منذ شهر تقريبًا وحتى الساعات الأخيرة من إقامة المزاد لوقف بيع التمثال إلا أن الدار لم تستجيب.





