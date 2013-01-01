رودريجور: جوارديولا أفضل مدرب في العالم

أثنى الإسباني رودريجو، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي الجديد، على مواطنه بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق السماوي، مؤكدا أنه الأفضل في العالم في الوقت الحالي.



وأعلن نادي مانشستر سيتي، اليوم الخميس، تعاقده مع لاعب الوسط الإسباني مقابل 70 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده مع فريقه الإسباني السابق أتلتيكو مدريد.



وقال اللاعب الشهير بـ"رودري" في المؤتمر الصحفي لتقديمه لاعبا للفريق السماوي: "جوارديولا له تأثير كبير على انتقالي إلى مانشستر سيتي، ولكنه ليس كل شيء".



وأضاف: "هذا الفريق عظيم ولديه لاعبان رائعان في كل المراكز داخل الملعب، وأعتقد أن جوارديولا هو المدرب الأعظم في العالم".



وأبدى لاعب الوسط الإسباني سعادته بالانتقال إلى مانشستر سيتي، معتبرا أن أسلوب اللعب الخاص بالفريق يناسبه بشكل كبير.