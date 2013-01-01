14 يوليو.. ورشة عن "الكتابة الإبداعية" بمكتبة المستقبل

تنظم مكتبة المستقبل، ورشة حول الكتابة الإبداعية، للناقد الفني عمر توفيق، في الرابعة عصر يوم الأحد الموافق 14 يوليو الجاري، وذلك على مدار 3 أسابيع.



وتدور محاور الورشة حول:

- فى كل محاضرة سيكون هناك جزء نظرى عن الكتابة ومفاهيمها وتطوراتها وعناصرها ومكوناتها وأجزائها المتعددة والمتنوعة، بجانب الجزء العملى فى كل محاضرة عن طريق مجموعة تدريبات تدور حول عناصر المحاضرة نفسها.

- وهناك مشاهدات لأعمال فنية من لوحات تشكيلية وقراءات شعرية وأفلام سينمائية، وهى من العناصر التى تساعد المتدرب على منهج الكتابة المتبع بالورشة.

- كذلك من ضمن أهداف الورشة كتابة عمل إبداعى خاص بكل متدرب يبدأ من اليوم الأول، وينتهى مع آخر محاضرة ليكون العمل الأول للمتدرب.

- سيتم طرح فكرة نشر كتاب يتضمن أعمال جميع المتدربين؛ ليكون بمثابة الوجود الفعلى لهم فى عالم الأدب المصرى.