رودريجو يعلق على مقارنته ببوسكيتس

علق الإسباني رودريجو، لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي الجديد، على مقارنته بمواطنه سيرجيو بوسكيتس، لاعب وسط برشلونة الإسباني.



وأعلن نادي مانشستر سيتي، اليوم الخميس، تعاقده مع لاعب الوسط الإسباني مقابل 70 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده مع فريقه الإسباني السابق أتلتيكو مدريد.



وقال اللاعب الشهير بـ"رودري" في المؤتمر الصحفي لتقديمه لاعبا للفريق السماوي: "أعتقد أن بوسكيتس هو أفضل لاعب وسط مدافع في العالم خلال السنوات الـ10 الأخيرة".



وأضاف: "بوسكيتس بمثابة القدوة بالنسبة لي، رأيته عندما بدأ يلعب كرة القدم قبل 8 أو 10 سنوات عندما كنت طفلا صغيرا، وبالنسبة لي فأنا قريب للغاية منه".



وأتم: "ولكنني أمتلك مهارات أخرى، أريد أن أكون لاعبا آخر، أنا سوف آتي إلى هنا وسأتعلم من فرناندينيو، ولكنه لاعب مشابه إلى حد ما بالنسبة لي".