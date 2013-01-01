الخميس 04 يوليه 2019 الموافق 01 ذو القعدة 1440
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صدمة داخل معسكر منتخب مصر بعد غياب صلاح
الخميس 04/يوليه/2019 - 07:29 م
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تعرض
محمد
صلاح
نجم
المنتخب
الوطني لنزلة برد أبعدته عن مران
المنتخب
اليوم
الذي سيبدأ بعد قليل باستاد الكلية الحربية استعدادا لمواجهة جنوب
أفريقيا
فى
دور ال16
لبطولة الأمم
الأفريقية
.
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