المجلس العسكري يطلق سراح 235 أسيرًا من حركة جيش تحرير السودان

أطلق المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، اليوم الخميس، سراح 235 أسيرًا من سجناء حركة جيش تحرير السودان الذين أمضوا أكثر من عامين بالسجن.



جاء ذلك بحضور الفريق أول ركن جمال عمر رئيس لجنة الأمن والدفاع بالمجلس العسكري، الفريق عبد الرحيم حمدان دقلو قائد ثاني قوات الدعم السريع بجانب مسئولين آخرين، وذلك وفق بيان صادر عن المجلس العسكري اليوم الخميس.



من جانبه أكد رئيس لجنة الأمن والدفاع بالمجلس أن قرار رئيس المجلس العسكري الانتقالي رقم " 230 " بالعفو العام الصادر أمس، ياتي في إطار إبداء حسن النوايا من أجل السلام، وجدد الدعوة للحركات المسلحة بالحضور والمشاركة في بناء وطن العدالة والديمقراطية، وأشار إلى أن إطلاق سراح هؤلاء السجناء يعد مناسبة طيبة لعودتهم لمجالات العمل الوطني السلمي بعد نجاح الثورة.



وشدد جمال عمر على أن المجلس العسكري منذ انحيازه للثورة أعطى قضية تحقيق السلام أولوية باعتباره ركيزة للبناء والتنمية، وشكل لذلك لجنة رفيعة المستوى برئاسة نائب رئيس المجلس العسكري، وعبر عن شكره وتقديره للحركات التي استجابت لعملية السلام وخص منهم مني اركو مناوي وجبريل ابراهيم والتوم هجو، ودعا الجميع للعودة لبناء الدولة عبر السلام العادل ونبذ الجهوية والعنصرية.



فيما قال التوم هجو القيادي بالجبهة الثورية، إن ما نشهده اليوم مثال للتعاون مع المجلس العسكري وهدية للشعب السوداني والقيادات السياسية بإمكانية تحقيق تطلعات الشعب دون تصعيد وإراقة دماء.

