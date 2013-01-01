هشام عزمي يتفقد قاعة الاطلاع الرئيسية بدار الكتب تمهيدًا لافتتاحها

تفقد الدكتور هشام عزمي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، صباح اليوم الخميس، قاعة الاطلاع الرئيسية بمقر دار الكتب بكورنيش النيل بعد تطويرها. ومن المقرر أن يتم افتتاح القاعة قريبًا.



صاحب الدكتور عزمي في جولته كل من: الدكتور عماد عيسى رئيس الإدارة المركزية لدار الكتب المصرية، والدكتورة نيفين محمد رئيس الإدارة المركزية لدار الوثائق القومية، وعبد الله عبد العزيز المشرف على الشئون المالية والإدارية، والدكتورة هويدا كامل مدير عام العلاقات العامة والاتصالات الخارجية، وميادة مدحت مدير المكتب الإعلامي، وناصر محمد مدير عام خدمات القراء وعدد من العاملين بالدار.



وتضم قاعة الاطلاع عددًا كبيرًا من أمهات الكتب والموسوعات في شتى مجالات المعرفة، كما تم تزويد القاعة بأحدث أجهزة الحاسب الآلي.