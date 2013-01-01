منتخب مالي يخوض مرانه الأول استعدادًا لمواجهة كوت ديفوار

خاض منتخب مالي الأول لكرة القدم، اليوم الخميس، مرانه الأول في أحد الملاعب الفرعية بنادي بتروجيت بالسويس؛ استعدادا لمواجهة منتخب كوت ديفوار يوم الاثنين المقبل في دور الـ 16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية (مصر 2019).



وعقد محمد مجاسوبا المدير الفني للمنتخب المالي جلسة مع لاعبيه قبل المران من أجل الحديث معهم عن قوة مواجهة "الأفيال" في المباراة المقبلة.



وقام الجهاز الفني لمنتخب مالي بالتركيز على ركلات الترجيح في نهاية المران تحسبا للجوء المنتخبين لها بعد انتهاء المباراة بالتعادل.

