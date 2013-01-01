رسميا.. باريس سان جيرمان يعلن تعاقده مع أندير هيريرا

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تعاقده مع الإسباني أندير هيريرا، لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، في صفقة انتقال حر.



ورفض اللاعب الإسباني تجديد تعاقده مع مانشستر يونايتد، والذي كان ينتهي بنهاية الموسم الماضي، ليرحل عن الفريق بشكل مجاني، وينجح النادي الباريسي في الحصول على خدماته.



ونشر نادي العاصمة الفرنسية عبر موقعه الرسمي مقطع فيديو لجزء من لعبة "فيفا 20" الإلكنرونية الجديدة، معلنا من خلالها عن انضمام هيريرا إلى صفوف الفريق.



وكشف النادي الباريسي عن توقيع اللاعب على عقد جديد مع النادي يمتد لـ5 مواسم قادمة، وينتهي في موسم 2023-2024.



ومن المتوقع أن يحصل لاعب الوسط الإسباني على راتب أسبوعي قيمته 250 ألف جنيه إسترليني، ليصبح أحد أعلى اللاعبين راتبًا في النادي الفرنسي.