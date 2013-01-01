رينارد يعقد جلسة مع لاعبي المغرب قبل المران الختامي استعدادا لمواجهة بنين غدا

عقد الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب المغرب، جلسة خاصة مع لاعبيه قبل انطلاق المران الختامي مساء اليوم الخميس على ملعب حرس الحدود بالقاهرة، استعدادا لمواجهة المنتخب البنيني في دور الـ 16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم (مصر 2019).

ويلتقي منتخب "أسود الأطلس" مع منتخب بنين، في تمام الساعة السادسة مساء غد الجمعة على ملعب السلام، في افتتاح مباريات دور الـ 16 بالبطولة القارية.

وحرص رينارد على عقد جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الأخير لإعطاء التعليمات وشرح بعض الجوانب الفنية التي سيتم تطبيقها في مباراة الغد.